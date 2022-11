Vodstvo ZD Velenje opozarja na preobremenjenost zdravnikov in žaljiv odnos nekaterih bolnikov

Velenje, 8. novembra - Vodstvo Zdravstvenega doma (ZD) Velenje je na novinarski konferenci opozorilo na preobremenjenost zdravnikov, kar je sicer širši problem, izpostavilo pa je tudi neprimeren in žaljiv odnos nekaterih bolnikov do zdravnikov. Da bi še izboljšali dostopnost do storitev zdravstvenega doma, bodo predvidoma v decembru zaposlili šest administratorjev.