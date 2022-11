Intereuropa širi nabor dejavnosti družbe

Koper, 7. novembra - Delničarji Intereurope so na današnji skupščini podprli spremembo statuta, s katero so močno razširili dejavnosti družbe, med drugim na zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov. Po pojasnilih uprave je širitev statuta potrebna zaradi uskladitve s poslovnimi potrebami in bodočimi poslovnimi priložnostmi. Iz nadzornega sveta so odpoklicali Tomaža Kokota.