S centrom Kemijskega inštituta bo dostop do naprednih genskih in celičnih zdravil lažji

Ljubljana, 7. novembra - Na Kemijskem inštitutu si prizadevajo za ustanovitev centra za tehnologijo genske in celične terapije, ki bi bolnikom omogočil dostop do napredenih genskih in celičnih zdravil. V Sloveniji imamo vrhunske strokovnjake, ki bi jih center lahko povezal, hkrati pa pomenil tudi pocenitev novih metod zdravljenja, so sogovorniki poudarili na okrogli mizi.