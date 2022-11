Delegacija Evropskega parlamenta na Madžarskem opozorila na rušenje neodvisnosti medijev

Budimpešta, 4. novembra - Delegacija misije odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta je danes na novinarski konferenci ob koncu tridnevnega obiska na Madžarskem opozorila na rušenje neodvisnosti institucij na področju medijev, kulture in izobraževanja. V luči tega so pozvali k nadaljevanju dialoga z Madžarsko za krepitev evropskih vrednot.