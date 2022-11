Zadnje dni pred vmesnimi volitvami v ZDA ankete povsem na strani republikancev

New York, 4. novembra - Nekaj dni pred torkovimi vmesnimi volitvami sredi predsedniškega mandata v ZDA so se ankete povsem obrnile v prid republikanskega prevzema večine v zveznem kongresu, je v četrtkovi analizi poročal New York Times. Izidi zadnjih anket so v nasprotju s tistimi pred malce več kot mesecem dni, ko so dajali prednost demokratom.