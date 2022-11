Objavljen razpis za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva

Ljubljana, 4. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v uradnem listu objavilo razpis za izbiro izvajalca neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025. Za leto 2023 so zagotovljena sredstva v višini do 79.714 evrov, višino sredstev za naslednji dve leti pa bodo določili naknadno.