V mariborski univerzitetni knjižnici razstava fotografij Glazerjevih nagrajencev

Maribor, 4. novembra - V avli Univerzitetne knjižnice Maribor bodo popoldne s pogovorom o zgodovini, vlogi in pomenu Glazerjevih nagrad odprli razstavo portretnih fotografij v črno-beli tehniki fotografa Branimirja Ritonje Glazerjevi nagrajenci med leti 2012 in 2022. Razstava bo na ogled do konca novembra.