Azijske borze zadnji dan tedna z neenotnimi gibanji

New York/Tokio, 4. novembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Četrtkova negativna gibanja na Wall Streetu so vlagatelji večinoma prezrli, občutno pa so se podražile delnice na Kitajskem, predvsem v Hongkongu. Tam so rast spodbujala nova ugibanja o izstopu Kitajske iz ničelne covidne politike.