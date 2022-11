Scholz danes na uradnem obisku na Kitajskem

Peking, 4. novembra - Nemški kancler Olaf Scholz se danes kot prvi voditelj ene od držav članic EU in skupine G7 po izbruhu pandemije covida-19 mudi na uradnem obisku na Kitajskem, kjer se bo posvetil gospodarskemu sodelovanju med Nemčijo in Kitajsko. Scholz se sicer zaradi obiska v Pekingu sooča s kritikami, zaskrbljeni pa so tudi v nemški koaliciji.