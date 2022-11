ZDA septembra z rastjo zunanjetrgovinskega primanjkljaja

Washington, 3. novembra - Po petih zaporednih mesecih zniževanja se je zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA septembra povečal. Izvoz hrane in energentov se je zmanjšal, povečal pa se je uvoz izdelkov, kot so polprevodniki in potrošno blago, kažejo danes objavljeni podatki ameriškega ministrstva za trgovino.