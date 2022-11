Ameriške tovarne septembra z rastjo naročil

Washington, 3. novembra - Ameriške tovarne so septembra dobile za 0,3 odstotka več naročil kot avgusta, ko se je njihov obseg povečal za 0,2 odstotka. Kot so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino, je k rasti naročil največ prispeval letalski sektor. Od septembra lani so se skupna naročila povečala za 13 odstotkov.