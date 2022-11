V italijanski vladi tudi simpatizerji fašističnega režima

Rim, 3. novembra - V palači Chigi so v sredo pred novo italijansko premierko Giorgio Meloni prisegli namestniki ministrov in državni podsekretarji. Meloni in njeni zavezniki imajo v vladi in parlamentu nekaj zelo spornih osebnosti, nekatere od njih niso nikoli skrivale svojih simpatij ali naklonjenosti fašističnemu režimu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.