Slovenija bo za Ukrajince samodejno podaljšala začasno zaščito do marca 2024

Ljubljana, 2. novembra - V skladu z odločitvijo Evropske komisije bo Slovenija do 4. marca 2024 samodejno podaljšala začasno zaščito za razseljene osebe iz Ukrajine, so danes objavili na spletni strani vlade. Upravna enota bo osebi s priznano začasno zaščito po uradni dolžnosti brezplačno izdala novo izkaznico z veljavnostjo do 4. marca 2024.