Dve primorski podjetji oškodovali več kot 20 delavcev

Koper, 2. novembra - Dve podjetji z območja koprske policijske uprave sta po ugotovitvah kriminalistov prikrajšali več kot 20 delavcev za pravice, ki jim pripadajo. Na okrožno državno tožilstvo v Kopru so zato podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in dve pravni osebi, so sporočili. Neuradno naj bi šlo za podjetji Marinblu in Selea.