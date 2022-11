Slovenski gasilci bodo za intervencijo ob požaru na Krasu dobili skoraj šest milijonov evrov

Ljubljana, 2. novembra - Gasilska zveza Slovenije je 24. oktobra gasilskim društvom in zvezam, ki so sodelovali na poletni intervenciji gašenja požara na Krasu, poslala v podpis pogodbe za sofinanciranje stroškov intervencije. Skupaj bodo udeležena društva prejela več kot 5,8 milijona evrov, so sporočili iz gasilske zveze.