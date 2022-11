V SDS predlagajo varovanje poslancev na poti od državnega zbora do garažne hiše

Ljubljana, 2. novembra - V stranki SDS po nedavnem napadu na njihovega poslanca Branka Grimsa zahtevajo varovanje vseh poslancev na njihovi poti od državnega zbora do garažne hiše nasproti državnega zbora. Ob tem izpostavljajo, da napad na Branka Grimsa ni osamljen primer. V stranki namreč že vrsto let doživljajo demonizacijo in pogrom ter grožnje z nasiljem in smrtjo.