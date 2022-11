Bono izdal knjigo spominov

Dublin, 3. novembra - Frontman irske skupine U2 Bono je izdal knjigo spominov Surrender. V njej opiše tako svojo mladost v Dublinu, zaznamovano z mamino smrtjo, kot poznejše življenje in glasbeno ustvarjanje. Kot je dejal, naslov knjige simbolizira pojem predaje oz. ponižujočega ukaza iz 70. let, s katerim se še danes spopada v skupini, življenju, veri in aktivizmu.