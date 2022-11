V Slovenski kinoteki čas za nemške, avstrijske in švicarske filme

Ljubljana, 2. novembra - V Slovenski kinoteki se bodo drevi začeli sedmi Dnevi nemško govorečega filma, ki jih vse do 6. novembra pripravljajo z Goethe-Institutom Ljubljana, Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana in švicarskim veleposlaništvom. V program letošnje izdaje so uvrstili dva dokumentarna in štiri igrane celovečerce ter dva sklopa kratkih filmov.