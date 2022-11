Podravska avtocesta zaradi gašenja gorečega tovornjaka med Hajdino in Zlatoličjem zaprta v obe smeri

Ptuj, 2. novembra - Podravska avtocesta je zaradi gašenja gorečega tovornjaka med Hajdino in Zlatoličjem zaprta v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. Okoli 9. ure sta namreč trčili dve tovorni vozili, pri tem je cisterna, ki je prevažala kurilno olje, zagorela. Gasilci so požar že omejili, so sporočili s policije.