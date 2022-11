V avstralskem živalskem vrtu iz ograde pobegnilo pet levov

Sydney, 2. novembra - V živalskem vrtu Taronga v Sydneyju je davi pet levov, en odrasel in štirje mladiči, za kratek čas pobegnilo iz svoje ograde in povzročilo razburjenje. Kmalu so jih našli blizu njihovega siceršnjega brloga, v dogodku pa ni bil poškodovan nihče. V živalskem vrtu zdaj poteka celovit pregled, da bi ugotovili, kako so živali zapustile ogrado.