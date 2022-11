Savdski Aramco za 40 odstotkov okrepil četrtletni dobiček

Rijad, 1. novembra - Savdski državni naftni velikan Aramco je v tretjem četrtletju ustvaril 42,4 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 39 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na četrtletni izkupiček so vplivale visoke cene nafte in velik obseg prodaje, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz družbe.