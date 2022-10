Saje v maši za po vojni pobite pod Macesnovo gorico izpostavil dialog in spravo

Kočevje, 31. oktobra - Pred dnevom spomina na mrtve so se danes s sveto mašo, ki jo je vodil predsednik Slovenske škofovske konference (SŠK) in novomeški škof Andrej Saje, poklonili tudi po vojni pobitih pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu. Kot je dejal Saje, bodo Cerkev in kristjani družbo spodbujali k medsebojnemu vzajemnemu dialogu in uresničevanju sprave.