Vreme: Pretežno jasno

V torek bo pretežno jasno, megla se bo dopoldne povsod razkrojila. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek bo ponekod rahlo deževalo. V četrtek bo pretežno oblačno in povečini brez padavin. V petek bo oblačno in deževno. Postopno bo hladneje.

Vremenska slika: Nad južno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo pretežno jasno, nekaj megle ali nizke oblačnosti bo zjutraj in dopoldne predvsem na avstrijskem Koroškem.