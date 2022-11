Začenja se mesec ozaveščanja o zasvojenosti in njenem preprečevanju

Ljubljana, 1. novembra - Začetek novembra, meseca ozaveščanja o zasvojenosti in njenem preprečevanju, je priložnost za pogovor o posledicah zasvojenosti, spodbujanje k dialogu in reševanju problemov. Ob tem na Nacionalnem inštitutu (NIJZ) za javno zdravje poudarjajo pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti.