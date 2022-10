Vermeerjevo Dekle z bisernim uhanom spet na ogled v muzeju Mauritshuis

Haag, 29. oktobra - Mojstrovina Dekle z bisernim uhanom flamskega slikarja Johannesa Vermeerja je po napadu okoljskih aktivistov od petka spet na ogled v muzeju Mauritshuis v Haagu. Dan prej so aretirali tri moške, potem ko so se v muzeju v času največjega obiska prilepili na to znamenito sliko nizozemskega mojstra iz leta 1665, poroča francoska tiskovna agencija AFP.