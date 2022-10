Z obiskom grobov se bomo poklonili spominu pokojnih

Ljubljana/Kamnik, 1. novembra - Z obiskom grobov se bomo danes poklonili spominu pokojnih. Na dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bo marsikdo obiskal sorodnike in prijatelje ter odšel na bolj oddaljena pokopališča. Pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani pa bo osrednja državna slovesnost ob prazniku.