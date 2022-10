Visoki komisar ZN kritičen do zaostritve ruske prepovedi širjenja "homoseksualne propagande"

Ženeva, 28. oktobra - Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes kritiziral načrtovano zaostritev ruskega zakona o prepovedi širjenja t. i. "homoseksualne propagande" iz leta 2013 in opozoril, da bi to pomenilo kršitev človekovih pravic. Ruske poslance je pozval, naj predlog zavrnejo in zakon v celoti odpravijo.