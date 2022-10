Koprska Marjetica se bo zadolžila za gradnjo sušilnice blata

Koper, 28. oktobra - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2023 bo v občini Koper enako kot letos in se torej ne bo uskladilo z inflacijo. To je soglasno sprejel občinski svet na četrtkovi seji, zadnji v sedanji sestavi. Javnemu podjetju Marjetica je odobril zadolžitev za 1,6 milijona evrov za naložbo v sušilnico odpadnega blata, so sporočili z občine.