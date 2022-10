Na ministrstvu za izobraževanje napoved visokošolske stavke označili za nerazumno

Ljubljana, 28. oktobra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so sklep Visokošolskega sindikata Slovenije o začetku priprav na nadaljevanje stavke v visokem šolstvu označili za nerazumno in neracionalno. Minister Igor Papič je na današnji novinarski konferenci dejal, da se s sindikatom vsebinsko ne razhajajo, vendar še ni jasna implementacija.