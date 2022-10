Zagovornik načela enakosti priporoča spremembo zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 28. oktobra - Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport priporočil, da pripravi spremembo zakona o visokem šolstvu. V postopku ocene diskriminatornosti zakona je namreč ugotovil neposredno diskriminacijo na podlagi osebne okoliščine državljanstva pri dostopu do subvencioniranega bivanja študentov, so sporočili pri Zagovorniku.