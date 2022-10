Švedski Electrolux v tretjem četrtletju z izgubo in napovedjo odpuščanj

Stockholm, 28. oktobra - Švedski proizvajalec gospodinjskih aparatov Electrolux je v tretjem trimesečju zabeležil izgubo v višini 605 milijonov švedskih kron (55,4 milijona evrov). Razlog za to so v družbi pripisali šibki poslovni uspešnosti na severnoameriških trgih. V družbi so napovedali, da bo del programa zniževanja stroškov tudi ukinitev okoli 4000 delovnih mest.