Volkswagen v tretjem četrtletju z rastjo prihodkov

Wolfsburg, 28. oktobra - Nemška avtomobilska skupina Volkswagen je v tretjem letošnjem četrtletju zabeležila 70,7 milijarde evrov prihodkov, medtem ko so ti v enakem obdobju lani znašali 56,9 milijarde evrov. V skupini, pod okrilje katere sodijo Audi, Bentley, Ducati, Škoda in Volkswagen, so za letošnje leto nekoliko poslabšali napoved glede dobave vozil.