Vzajemni skladi kljub negotovosti še naprej z neto vplačili

Ljubljana, 28. oktobra - Vlagatelji kljub povečani negotovosti in padcem na borznih trgih nadaljujejo z neto vplačili v vzajemne sklade, ugotavljajo v Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov. V združenju jih to veseli, v trenutnih razmerah pa odsvetujejo paniko in odločitve na podlagi kratkoročnih ocen ter svetujejo premišljeno dolgoročno ciljno varčevanje.