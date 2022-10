Ifo: Nemška podjetja v manjši meri načrtujejo dvige cen

München, 28. oktobra - Pričakovanja glede dviga cen so se pri nemških podjetjih oktobra v primerjavi s septembrom znižala, ugotavlja zadnja raziskava nemškega gospodarskega inštituta Ifo. Manj podražitev načrtujeta zlasti trgovina in predelovalne dejavnosti, višajo pa se cenovna pričakovanja pri ponudnikih storitev in v gradbeništvu.