Zaradi požara v Mežici ena oseba v bolnišnico, dve začasno premestili

Mežica, 28. oktobra - V požaru, ki je v četrtek zvečer izbruhnil v enem od stanovanj večstanovanjskega objekta na Poleni v Mežici, so gasilci našli osebo, ki se je zastrupila z ogljikovim monoksidom, poroča center za obveščanje. Policija pa, da naj bi se stanovalec pri poskusu gašenja požara poškodoval in nadihal dima, zato so ga reševalci odpeljali v bolnišnico.