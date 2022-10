Teniška sezona se bo začela z novim turnirjem, pokalom United

Melbourne, 28. oktobra - Teniška sezona 2023 se bo začela z novim mešanim, žensko-moškim turnirjem, pokalom United, ki bo potekal v Avstraliji med 29. decembrom in 8. januarjem. Gre za turnir, ki je plod sodelovanja teniških združenj ATP in WTA ter avstralske teniške zveze in naj bi nadomestil nekdanji Hopmanov pokal ter pokal ATP.