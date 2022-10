Amazonov četrtletni dobiček nazadoval za skoraj deset odstotkov

New York, 28. oktobra - Dobiček ameriškega spletnega trgovskega velikana Amazon v tretjem četrtletju letos je bil za več kot devet odstotkov nižji od tistega v tretjem četrtletju lani, čeprav gre obenem za prvi dobiček po dveh zaporednih četrtletjih izgube. Prihodki podjetja so od lani porasli za 15 odstotkov, kljub temu pa so se delnice Amazona pocenile.