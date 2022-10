Janša za Tarčo: Do Nike Kovač nimam ne zamer ne zadržkov

Ljubljana, 27. oktobra - Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je v oddaji Tarča na TV Slovenija danes med drugim komentiral dogajanje ob napadu na Niko Kovač in dejal, da do nje nima ne zamer ne zadržkov, moti pa ga delovanje njenega inštituta. Govoril je tudi o predsedniških volitvah. V oddajo so povabili tudi premierja Roberta Goloba, ki pa ni prišel.