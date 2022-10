S prenovljeno OŠ Miška Kranjca do novih 14 učilnic

Ljubljana, 27. oktobra - Na ljubljanski Osnovni šoli (OŠ) Miška Kranjca so danes odprli prenovljene prostore. Na šoli so izvedli dograditev novega trakta, v katerem se nahaja novih 14 učilnic. Ob novih matičnih učilnicah je šola bogatejša tudi za specialne učilnice računalništva, likovne in glasbene umetnosti, so v sporočilu za javnost zapisali na Mestni občini Ljubljana.