Šinkova s svetom za promocijo o sektorjih mesa, mleka in sadja

Ljubljana, 27. oktobra - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko je danes s člani sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov razpravljala o vsebinah promocijskih kampanj v sektorjih mesa, mleka in sadja. Za sektor govejega in perutninskega mesa pravkar poteka jesenska promocijska kampanja, so sporočili z ministrstva.