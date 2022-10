Po streljanju na policiste si je storilec sodil sam

Nova Gorica, 27. oktobra - V sredo je v zgodnjih večernih urah v enem od naselij občine Nova Gorica prišlo do streljanja med policisti in občanom, ki je po telefonu grozil, da bo uporabil strelno orožje. Policisti so intervenirali, pri čemer so prav tako uporabili strelno orožje. V času intervencije pa si je občan vzel življenje, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.