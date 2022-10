V Sloveniji odslej mobilnostna platforma Free2move

Ljubljana, 27. oktobra - V Sloveniji od danes deluje mobilnostna platforma Free2move. Za zdaj uporabnikom omogoča izposojo vozil, s širitvijo ponudbe pa bodo strankam ponudili tudi storitve, kot so souporaba voznega parka, financiranje vozil ter uporaba parkirišč in električnih polnilnic, so v skupini Emil Frey predstavili na današnji novinarski konferenci.