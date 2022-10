Na startu skakalne sezone v Wisli vsa glavna slovenska orožja

Planica, 27. oktobra - Slovenski orli in orlice, člani slovenske moške in ženske reprezentance v smučarskih skokih, optimistično in s smelimi načrti pričakujejo uvodno tekmovanje v Wisli, s katerim se bo 5. in 6. novembra odprla sezona 2022/23 svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na Poljskem bodo tekmovali vsi najboljši Slovenci.