Nadzorniki SDH o načrtu upravljanja naložb

Ljubljana, 26. oktobra - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je na današnji seji obravnaval prvi osnutek letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za prihodnje leto. Dokument bo sprejel konec novembra in ga nato poslal vladi v soglasje. Do konca meseca pa bo DZ posredoval letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb države in SDH za lani.