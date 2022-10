Na Hrvaškem obtožnica za štiri bivše člane Plenkovićeve vlade

Zagreb, 26. oktobra - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je zaradi zlorabe položaja in trgovanja z vplivom danes vložil obtožnico proti štirim bivšim članom sedanje hrvaške vlade - Darku Horvatu, Borisu Miloševiću, Tomislavu Tolušiću in Josipu Aladroviću ter še štirim osebam, poročajo hrvaški mediji.