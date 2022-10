Na Nizozemskem naj bi delovali nezakoniti kitajski policijski postaji

Amsterdam, 26. oktobra - Kitajska je od leta 2018 na Nizozemskem nezakonito odprla vsaj dve policijski postaji, katerih cilj je izvajanje pritiska na kitajske disidente, sta danes razkrila nizozemska medija RTL Nieuws in Follow the Money. Skupno naj bi teh postaj po svetu bilo kar 54. Nizozemske oblasti so napovedale, da bodo dejavnosti postaj ustrezno preiskale.