O razvoju slovenske Istre v luči oskrbe z vodo in odnosa do turistov

Koper, 26. oktobra - Na razvojnem forumu slovenske Istre, ki ga je v torek v Kopru priredil časnik Finance, so razpravljali predvsem o turizmu in vodi. Sogovorniki so podprli nedavno sprejete kratkoročne ukrepe za vodooskrbo v Slovenski Istri. Na okrogli mizi o zelenem turizmu in odnosu delavcev do gostov so opozorili še na številne druge težave.