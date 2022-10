Na Švedskem odkrili izgubljeno vojaško ladjo iz 17. stoletja

Stockholm, 29. oktobra - Švedski pomorski arheologi so odkrili dolgo časa pogrešano sestrsko plovilo najbolj znane švedske vojaške ladje Vasa iz 17. stoletja, ki je potonila na svojem prvem potovanju, so nedavno sporočili iz švedskega muzeja pomorske arheologije Vrak. Ladjo Applet (Jabolko), ki so jo splavili leta 1629, je zgradil isti ladjedelec kot znamenito ladjo Vasa.