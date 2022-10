Evropske borze navzgor, nafta dražja, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 25. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. V dopoldanskem delu trgovanja so bili vlagatelji še zadržani, optimizem jih je zajel šele popoldne, ko so opazili dražitev delnic na Wall Streetu. Nafta se je podražila, tečaj evra se je okrepil in se približal pariteti z dolarjem.