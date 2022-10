Agencija določila dobavitelje nadomestne oskrbe plina

Ljubljana, 25. oktobra - Agencija za energijo je določila dobavitelje nadomestne oskrbe zemeljskega plina do konca avgusta 2024. Po posameznih distribucijskih sistemih so to Petrol, Adriaplin, Gen-I, Plinarna Maribor in Javno podjetje Energetika Ljubljana, je razvidno s spletne strani agencije.

Nadomestno oskrbo s plinom je opredelila letošnja novela zakona o oskrbi s plini, ki je del ukrepov za zagotovitev oskrbe v času energetske krize. Po zakonu so do nadomestne oskrbe upravičeni gospodinjski odjemalci, mali poslovni odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci in zaščiteni odjemalci, ki so priključeni na distribucijski sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi plina zaradi insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja ali če dobavitelj iz drugih razlogov izgubi status člana bilančne sheme (in torej ne dobavlja več plina).

V teh primerih operater distribucijskega sistema za omenjene odjemalce nemudoma zagotovi dobavitelja nadomestne oskrbe. Odjemalci morajo nato v treh mesecih skleniti pogodbo o dobavi z novim dobaviteljem in o tem obvestiti dobavitelja, ki jim nudi nadomestno oskrbo.

Vlada je v okviru ukrepov za blažitev posledic draginje za omenjene kategorije odjemalcev za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 določila najvišje maloprodajne cene plina.

Ob visokih cenah plina na borzi sta se za prenehanje dobave plina odločila Domplan in Komunalno podjetje Velenje. Domplan bo plin na območju Kranja, Naklega in Šenčurja dobavljal še do konca oktobra, velenjska komunala pa je z oskrbo na območju Velenja in Šoštanja prenehala s koncem septembra.

Seznam dobaviteljev nadomestne oskrbe s plinom po distribucijskih sistemih:

Petrol Adriaplin Gen-I Plinarna Maribor Energetika Ljubljana -------------------------------------------------------------------------------------------------- Bled Murska Sobota Logatec Središče ob Dravi Nova Gorica Novo mesto Ptuj Kranj Grosuplje Ljubljana Vrhnika Ajdovščina Naklo Litija Brezovica Beltinci Brežice Šenčur Maribor Dobrova-Polhov Gradec Cerklje na Gorenj. Gorje Celje Hoče - Slivnica Dol pri Ljubljani Črna na Koroškem Hrastnik Žirovnica Miklavž na D. polju Ig Dobrovnik Kamnik Hrastnik Rače - Fram Log - Dragomer Domžale Krško Jesenice Ruše Medvode Gornja Radgona Laško Sevnica Šentilj Škofljica Idrija Lendava Slovenj Gradec Šmarje pri Jelšah Komenda Ljutomer Velenje Vodice Mežica Ormož Dravograd Muta Polzela Mengeš Odranci Prebold Šentjernej Prevalje Radeče ZDS Štore Radovljica Radenci Ravne na Koroškem Rogaška Slatina Rogatec Šempeter-Vrtojba Sežana Šentjur pri Celju Slovenska Bistrica Štore Slovenske Konjice Vipava Šenčur Vojnik Škocjan Zagorje ob Savi Škofja Loka Zreče Trzin Žalec Tržič Turnišče ZDS Jesenice ZDS Goodyear ZDS Salonit Anhovo ZDS Talum *ZDS - zaprti distribucijski sistem

Vir: spletna stran Agencije za energijo